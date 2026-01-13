東京・大田区で会社社長の男性を殺害したとして男が逮捕された事件で、男の指紋が玄関のドアの内側部分から見つかったことがわかりました。【映像】逮捕された容疑者山中正裕容疑者（45）は自身が働く会社の社長・河嶋明宏さん（44）を河嶋さんの自宅で刃物で刺すなどし殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、玄関ドアの内側部分から山中容疑者の指紋が検出されたことがわかりました。玄関から逃走し