成田空港では、南寄りの強い風の影響で飛行機が着陸できず、目的地を変更する便が相次ぎました。【映像】強風に煽られる旅客機（実際の様子）これは成田空港の映像です。飛行機が着陸態勢に入っていますが、機首をあげて、再び飛び去って行きます。こちらの便は右に左に、機体が大きく傾いているようにも見えます。成田空港ではきょう昼頃から南寄りの風が強まりました。この影響で飛行機が着陸できず、別の空港に目的地を