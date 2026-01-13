高市総理大臣が通常国会冒頭での解散を検討しているとの報道を受け、連休明けの日経平均株価は大きく上昇しました。終値は先週末よりおよそ1600円の大幅上昇となりました。【映像】円相場は1ドル＝158円台後半まで円安が進む13日の日経平均は、高市総理が衆議院の解散を検討しているという報道を受け、取引開始直後から大きく値上がりしました。一時、先週末より1800円以上上昇するなど全面高の展開となりました。ただ、一方