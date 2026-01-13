山梨県の山火事は、発生から6日を迎えた13日も鎮火のめどがたっていません。一方、11日に神奈川県で発生した山火事は、昼過ぎにほぼ消し止められました。1月8日に上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、13日もヘリコプターなどによる消火活動が行われています。消防によりますと、鎮火のめどはたっておらず、午後3時時点で、これまでに約129haが焼けました。けが人や建物への被害はないということです。一方、11日に神