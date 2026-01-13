東武鉄道は2026年3月13日(金)をもって、磁気定期乗車券の発売を終了します。今後はIC定期乗車券へ一本化し、環境負荷の低減や利便性の向上を図ります。磁気定期券が役目を終える時東武鉄道は1月、通勤・通学を含む磁気定期乗車券の発売を、2026年3月13日(金)をもって終了すると発表しました。今後はIC定期乗車券（カード・モバイル）のみの発売となります。IC定期乗車券は乗り継ぎ時のストレス軽減や紛失時の再発行対応などで利便