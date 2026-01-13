ジー・スリーホールディングス [東証Ｓ] が1月13日大引け後(16:15)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は9700万円の赤字(前年同期は1億0200万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-306.3％→-552.9％に急悪化した。 株探ニュース