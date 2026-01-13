☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【1月】 13日(火) 133.94／1707円高・5万3500円台突破 ９日(金) 125.34／822円高・5万1500円台回復 ８日(木) 117.20／844円安・5万1500円割れ ７日(水) 113.03／556円安・5万2000円割れ ６日(火) 116.16／685円高・5万2500円台突破 ５日(月) 111.91／1493円高・5万1500円台回復 【12月】 30日(火) 116.84 29日(月)