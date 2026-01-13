1月13日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3058銘柄。東証終値比で上昇は1629銘柄、下落は1348銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが96銘柄、値下がりは123銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は355円高と大幅高に買われている。 PTS市場全体、および日経