札幌市豊平区の中の島地区の再開発エリアが変わります。道内５店舗目となるスーパー「食生活♡♡ロピア」がオープンしました。道内初の単独店舗で、独自の商品展開も特徴の１つです。１月１３日午前８時すぎ、店の前にはオープンを待ちわびた２００人ほどの長い列ができました。（オープンを待つ客）「楽しみ」（オープンを待つ客）「オープンで安いのがあればいいなって」（