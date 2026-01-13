大阪・FM COCOLOの番組『SUPER J-HITS RADIO』（毎週日曜後7：00）の30周年を記念したライブイベント開催が決まり、豪華な出演ラインナップが発表された。【写真】『SUPER J-HITS RADIO』30周年ライブの出演者…4・27、28、29日の日程別『SUPER J-HITS RADIO』は、1995年4月にFM802で放送開始、現在はFM COCOLOに受け継がれている。時代を越えて輝き続ける日本の音楽を届け続けて30年。さまざまなアーティストを追い続けてき