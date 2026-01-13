◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）1年半ぶりに幕内復帰した東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）は大関経験者対決で西14枚目の御嶽海（33＝出羽海部屋）を寄り切り2勝1敗とした。対戦成績は7勝6敗となった。立ち合いで得意の右を差し、左上手をつかみ万全の体勢。そのまま一気に前へ出た。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元関脇・宝富士の桐山親方は「左上手が速かった。（自身が現役時代に対戦した朝乃山