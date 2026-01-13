野党側は衆議院選挙に向けて準備を加速させています。国会記者会館からフジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。立憲民主党の野田代表は13日午後、党の会合で、衆院選に向けて、これまで与党だった公明党や国民民主党との協力や連携を模索していく考えを改めて強調しました。立憲民主党・野田代表：やっぱり中道勢力であることを自覚した上で、その（中道勢力の）軸を大きくするために、公明党と連携をしていきたい。