国会議事堂高市早苗首相が23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を固めたことを受け、衆院選の投開票日は2月8日か15日が軸となる。2月の衆院選は、海部俊樹首相による「消費税解散」を受けた1990年2月18日の選挙以来36年ぶり。北日本を中心に厳しい寒さが予想される中での選挙戦となるのは確実で、投開票日周辺の悪天候による投票行動への影響を懸念する声が上がる。現行憲法下で2月に衆院選が実施されたのは90年に加え