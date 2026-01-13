1月12日、「ウッチャンナンチャン」の南原清隆と「timelesz」の菊池風磨がMCを務めるバラエティ番組『炎のチャレンジャー』（テレビ朝日系）が放送された。平成に人気を博した番組の復活はお茶の間をわかせたが、“名物企画”の扱いに疑問を持たれているようだ。同番組は、ウッチャンナンチャンの2人が司会を務め、1995年から2000年にレギュラー放送されていたが、今回、南原と菊池の司会で25年ぶりに復活を遂げたのだ。「賞金