ジャパンスタッドブックインターナショナルがXで発表競馬に関する国際交流、競走馬の登録、引退競走馬の助成などの事業を行う「公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナル」は13日、公式Xを更新し、1999年の桜花賞を制したプリモディーネが今月7日に死んだことを発表した。30歳だった。プリモディーネは1998年10月のデビュー戦を勝つと、続くG3・ファンタジーSで重賞初制覇。3戦目のG3・チューリップSは4着に敗れ