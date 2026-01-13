【モデルプレス＝2026/01/13】歌手の西野カナが1月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】36歳平成の歌姫「リラックスした表情が素敵」二の腕スラリのノースリ姿◆西野カナ、リゾート地でのオフショットを公開西野は、リゾート地での食事や風景などオフショットを複数枚投稿。ショップやヤシの木が並ぶリゾート地で、色白な肩のラインが際立つノースリーブ姿でかき氷を手にした可愛らし