【モデルプレス＝2026/01/13】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが1月12日、自身のInstagramを更新。神奈川県・そごう美術館にて開催されていた衣装展「Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION」を訪れた様子を公開した。【写真】36歳Perfumeメンバー「元気そうで良かった」話題のミニスカ姿◆あ〜ちゃん、美脚輝くミニスカコーデ披露あ〜ちゃんは「生き生きと凛々しくその当時の私たちが誇らしく立ってるようにみえ