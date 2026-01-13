メ～テレ（名古屋テレビ） 健康器具のレンタル事業で儲かるとうたい、客からお金をだまし取ったとして男2人が逮捕されました。 詐欺と預託法違反の疑いで逮捕されたのは、会社役員の菱川博行容疑者(61)と戸田洋輔容疑者(41)です。 警察によりますと、2人は2023年、名古屋市西区の男性(47)にうそを言って脳波測定器を購入させ、現金341万円をだまし取った疑いがもたれています。 2人が行っていた“だましの手口”は