JR岡山駅13日午後4時すぎ 西高東低の冬型の気圧配置が14日朝にかけて緩み、高気圧に覆われそうです。14日は岡山・香川ともにおおむね晴れそうです。ただ岡山県北部は寒気や湿った空気の影響で、午前中、雲が多くなる時間がありそうです。 14日の気温は、日中日差しはあっても、最高気温が10℃前後とこの時季らしい寒さとなりそうです。 香川県を中心に空気が乾燥しやすくなるので、火の取り扱いにはご注意ください