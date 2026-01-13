大手コンビニ、ローソンと福岡自慢のグルメがコラボしました。お馴染みの味が姿を変え、数量限定で登場します。 13日から、九州と山口県下関市（豊北町・豊浦町を除く）のローソンで始まったのが「ご当地！九州うまいもん祭」です。福岡のソウルフードもつ鍋が「からあげクン」に。 久留米市の丸永製菓の「あいすまんじゅう」がパンに変身。そのほかにも宮崎のチキン南蛮など、九州自慢のグルメ計8種類が