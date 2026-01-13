「抑止」とは一般的に感情や行動、現象などを抑え込んで立ち止らせることを意味する。軍事的に抑止は潜在的な敵が挑発や攻撃を敢行できないよう心理的圧力を加える戦略を意味する。このような抑止が効果を発揮するには、自分たちの戦闘力と対応態勢が十分に強力だという点が敵にはっきりと認識されなければいけない。すなわち、敵が挑発を敢行する場合、その代償が耐えがたいほど大きい、または成功の可能性がきわめて低いと判断さ