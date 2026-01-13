香港行きの航空便の機内で女性客室乗務員の身体を盗撮した日本人の乗客に、実刑判決が言い渡された。11日（現地時間）、香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などによると、香港の裁判所は、機内で女性客室乗務員のスカートの中を撮影した罪に問われた日本国籍のIT会社員A被告（46）に対し、懲役4週間と罰金1万香港ドル（約20万円）を言い渡した。事件は昨年11月24日、大阪を出発し香港へ向かっていたキャセイパシ