俳優・坂口憲二（50）が13日、自身が手掛けるコーヒーブランド「THERISINGSUNCOFFEE」のインスタグラムを更新。父で元プロレスラーの征二さん（83）の近況を伝えた。坂口はストーリーズで「1.4東京ドームにいなかった事を心配してカズチカがわざわざ会いに来てくれました」と投稿。元新日本プロレスでAEW所属のオカダ・カズチカと再会した、父・征二さんとの3ショットを公開した。そして「親父も喜んでいたしご覧の