コスプレイヤー・尊みを感じて桜井（以下、桜井）が1月12日、東京・秋葉原の書泉ブックタワーにて、自身の１st写真集『尊在証明』（双葉社）発売イベントを開催。イベントに先立ち囲み取材に出席し、写真集への思いを語った。 【撮り下ろし写真】尊みを感じて桜井、デコルテ輝くワンピース姿で登場 SNSの総フォロワー数100万人を超える大人気コスプレイヤーである桜井が満を持して発表した1st