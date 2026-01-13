「痴漢チャンスデー」を許すな。名古屋市の河合塾千種校では、女性警察官らが受験生にチラシを配り、痴漢や盗撮被害にあった際の対処法を説明しました。 【写真を見る】「泣き寝入りだけはしないように」共通テスト当日を"痴漢チャンスデー"と書き込まれることも…女性警察官らが受験生にチラシを配り痴漢や盗撮被害にあった際の対処法を説明 受験生は、痴漢行為をされても、入試に遅れるのをおそれて、被害を申告で