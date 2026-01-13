福岡国際空港は、福岡空港国内線ターミナルのフードホール「the foodtimes」を、4月1日にリニューアルオープンする。国内線ターミナルと一体になった複合施設の整備に伴い、現在の2階から滑走路が一望できる3階エリアに移転する。「大人も子どもも一緒に満喫できるフードホール」をコンセプトに、福岡・九州発の全8店舗が出店する。出店するのは、福岡市内に展開している人気の海鮮丼・定食専門店「海鮮丼 日の出」、ライブ感のあ