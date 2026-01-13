全日本空輸（ANA）は、国内線新運賃を対象としたセールを、1月14日から15日まで実施する。主な対象路線とエコノミークラスの往復最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が16,720円、松山が18,810円、鹿児島が19,030円、札幌/千歳が20,020円、福岡・沖縄/那覇が20,460円などとなっている。搭乗期間は5月19日から6月30日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要となる。新運賃の「セール」では、座席指定は出発時刻の24時間前から可