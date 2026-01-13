超人気ロックバンド『ONE OK ROCK』でボーカルを務めるTakaが、１月12日に自身のインスタグラムを更新。アメリカでプレーする元日本代表DFコンビとサッカーを楽しむ写真や動画をアップロードした。Takaは、「あけましておめでとうございます。笑しばらくゆっくりしてました！」と新年のあいさつ。「久々にサッカーして楽しかったーありがとう！みんな！」と綴り、LAギャラクシーに所属する吉田麻也や山根視来らと交流する様子