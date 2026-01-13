この雪で空の便にも影響が出ています。北海道エアポートによりますと、午後２時時点で、新千歳空港と羽田空港、成田空港などを結ぶ７６便の欠航が決まっています。このあとも天気が荒れるおそれがあるため、最新の交通情報の確認が必要です。