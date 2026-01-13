元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。所属事務所が13日、発表した。タレント鈴木紗理奈（48）はこの日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、久米さんを追悼した。久米さんは04年まで19年間「ニュースステーション」のキャスターを務めてお