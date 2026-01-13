【モデルプレス＝2026/01/13】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が1月13日、自身のInstagramを更新。1人ランチを公開し、話題となっている。【写真】40歳元モー娘。「納豆の箸置きが可愛い」美しく盛り付けた健康的な1人ランチ◆石川梨華、贅沢1人ランチ公開石川は「贅沢な1人ランチタイムでした」とつづり、手料理が並ぶ食卓を公開。野菜や肉、豆腐などがゴロッと入った豚汁や美しく焼かれた目玉焼きとウインナーが乗った「シ