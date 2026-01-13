NewJeans¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¤¬¡¢¹­¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¡×¤Î¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ç¾¡ÁÊ¤·¤¿¡£1·î13Æü¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦Ì±»ö¹çµÄ62Éô¡Ê¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯ÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Ï¡¢ADOR¤¬¥·¥ó¡¦¥¦¥½¥¯´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¤òÁê¼ê¤ËÄóµ¯¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ë¥«Í¶²ýÃÄ¤ÏADOR¤ËÂÐ¤·¡¢10²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1²¯±ß¡Ë¤ª¤è¤ÓÃÙ±äÂ»³²¶â¤ò»ÙÊ§¤¨¡×¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡È¸µ¥Ë¥å¥¸¡É¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢ÎÞ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®