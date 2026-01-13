１日に肺がんのため死去したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんと早稲田大学時代に演劇サークル「劇団木霊」に所属した俳優の長塚京三が１３日、追悼のコメントを寄せた。長塚は「訃報（ふほう）に接し、唯々（ただただ）ビックリしています。昔の仲間と会うことがあり、皆、歳（とし）をとってしまって、近々に会いたいものだねなどと話していた矢先のことでした。どうか安らかに、と祈るばかりです」と悼んだ。