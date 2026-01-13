◆大相撲▽初場所３日目（１３日、両国国技館）東幕下３０枚目・誠雄（秀ノ山）が、東幕下２９枚目・二本柳（阿武松）をすくい投げで破って、今場所初白星を挙げた。新幕下の土俵で初白星を挙げ「お客さんの数も多くて、三段目と違ったいい緊張感で取れた」と振り返った。元大関・琴奨菊が師匠で、２４年９月に創設された秀ノ山部屋では初の幕下昇進。部屋頭として「自分を応援してくださる方がいる。自分が勝って悲しむ人は