ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その12」をお届けする（第1477回）。＊＊＊前回の終わりに、「日本は安徽派、直隷派、奉天派の中華民国三大軍閥のうち、段祺瑞の率いる安徽派と関係強化を望み、当時の寺内正毅内閣が膨大な資金を提供したが大失敗に終わった」と述べた。