鉄鋼建材商社の元部長の男ら2人が、再生可能エネルギーの事業をめぐり、およそ7億円を金融業者からだまし取ったとして、逮捕されました。警視庁によりますと、鉄鋼建材商社の「伊藤忠丸紅住商テクノスチール」の元部長・桜井宏至容疑者と、知人の瀬戸智範容疑者は、2021年から翌年にかけて、バイオマスの発電事業を連帯保証するとウソを言って、金融業者からおよそ7億円をだまし取った疑いがもたれています。瀬戸容疑者は金融業者