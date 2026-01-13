アメリカ中西部の2つの州が移民の取り締まりをめぐり、トランプ政権を提訴しました。トランプ政権がICE＝移民・税関捜査局の職員を中西部ミネソタ州に大量派遣したことをめぐり、ミネソタ州などは12日、州の権利を侵害し、憲法に違反するなどとして、派遣の差し止めを求めて提訴したと発表しました。州などは「政権は合法的な移民の取り締まりを装いながら、学校や病院など公共の場で、危険で違法な検問や逮捕を強行した」と指摘。