俳優・長塚京三が１３日、マスコミ各社に直筆署名入りファクスで、訃報が伝えられたフリーキャスター・久米宏さんへの思いをつづった。長塚は早稲田大学在学中に、久米さんとともに演劇サークルに所属していた。長塚は「訃報に接し唯々びっくりしています。昔の仲間と会うことがあり、皆、歳をとってしまって、近々に会いたいものだねなどと話していた矢先のことでした。どうか安らかにと祈るばかりです」とつづった。