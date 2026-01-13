高市総理と韓国の李在明大統領との首脳会談が、きょう、奈良市で行われています。会談の最新情報を現地から中継です。会談は、李大統領の希望もあり、高市総理の地元・奈良で行われましたが、両首脳は国際情勢が厳しさを増す中、日韓の連携強化が必要との考えを一致させました。高市総理「（李）大統領と共に日韓関係を前に進めながら、両国が地域の安定に連携して、役割を果たしていくべきという考えを新たにしました」日韓の連携