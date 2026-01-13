タレントで俳優・歌手のウエンツ瑛士（40）が13日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。英国留学でのエピソードがウソだったことをぶっちゃけた。この日は公私ともに仲良しだというピアニストの清塚信也氏とともに出演。2023年、ウエンツが主演を務めたミュージカル「アンドレ・デジール 最後の作品」で清塚氏が音楽監督を務めたことをきっかけに意気投合。仕事だけでなく、プライベートでも仲良し