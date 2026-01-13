フリーアナウンサーの久米宏氏が1月1日、肺がんのため81歳で死去した。久米氏は2024年4月、映画監督の西川美和氏との「文藝春秋」の対談に登場していた。その対談記事の冒頭を改めて紹介します。【画像】文藝春秋の対談に登場した久米宏さん（2024年4月）（初出：文春オンライン 2024/07/25。年齢・肩書は掲載時のもの）◆◆◆カープの勝敗に一喜一憂西川久米さんとは、広島カープのファンというご縁があり、思わぬ連勝をした