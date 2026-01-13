「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」（１３日、多摩川）中曽瑠華（２５）＝東京・１３３期・Ｂ２＝が１Ｒ、コンマ１１のトップＳを決めて逃げ切り、デビューから２９８走目で待望の初勝利を決めた。「うれしいです。師匠の作間章さんに次の多摩川でインコースから逃げてくるって話していたのでひと安心です。最初はボートの知識や経験が浅くて自分で考える力もなくて、いろんな方に助けてもらって、やっと