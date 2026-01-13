1月13日午前、静岡市葵区の路上で、男性（72）に普通乗用車で衝突しけがをさせた会社役員（70）が過失運転傷害の疑いで逮捕されました。 警察の調べによると同区上沓谷の男は、13日午前6時頃同区巴町で道路を横断中のパート従業員の男性に普通車で衝突しました。男性は頭などを打ち重体です。 警察が事故原因について調べています。