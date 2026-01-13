気象台は、午後4時8分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 13日16:08時点沿岸では、14日明け方まで暴風雪に、14日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風雪警報【