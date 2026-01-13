天草郡苓北町で、袋をかけて栽培した高級みかんの出荷が始まりました。苓北町の袋かけみかんは、鳥獣被害や霜などから守るため、温州みかんの一種「興津早生（おきつわせ）」に袋をかけて、木に実ったまま完熟させたものです。糖度が高く、濃い味が特徴で、「JAれいほく」の管内では18戸の農家が栽培しています。袋は去年11月にかけられ、年明けから出荷が始まりました。選果場では職員が糖度や品質をチェックし、糖度13度以上のも