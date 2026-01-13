【モデルプレス＝2026/01/13】セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の韓国アイスである「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」を、1月20日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【写真】伊藤桃々、セブン食材3つだけの“雑ダイエット飯”紹介◆ハートを割る体験も楽しいアイス数量限定で登場する「ハートティラミス」は、スプーンで天面のチョコレートを割って食べるハート型のティラミスアイス。