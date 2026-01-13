ドル円は2024年7月以来の高値、ユーロ円は史上最高値を更新＝東京為替概況 ドル円は、2025年1月に付けた昨年の最高値158.87円を更新した。高市首相が衆議院の解散総選挙を検討しているとの先週末の報道を受け、円売りを誘う展開が継続している。レアアースをめぐるG7財務相会合で訪米中の片山財務相が今朝、「急激な円安進行を憂慮している。ベッセント財務長官とも話し、認識を共有した」と発言したことで