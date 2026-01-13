ドル円一時１５８．９７レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 日本時間午後３時台、ドル円は一時158.97レベルと本日の高値を更新した。ただ、一気に159円台乗せとなる勢いには欠けている。159.00付近の売り注文を見ら見ながらの慎重な値動きになっている。 USD/JPY158.87