女優の秋田汐梨がＵＳＪを訪れた際の様子を披露し、ファンから歓喜の声があがっている。秋田は１３日までにインスタグラムを更新。「クッパになったよ」とつづり、スーパーマリオブラザーズのキャラクター「クッパ」の被り物を身につけて満面の笑顔を見せるショットなどをアップした。また、コメント欄にて「今思ったけどこれ、クッパになってるんじゃなくてクッパに食べられてるね！？笑」とツッコミをつづった。この投稿