「37歳はまだお姉さん？」…幼稚園で出会った新しいママ友・ドレミ。4歳の子どもの無邪気な「おばちゃん」呼びにマジギレする彼女の登場で、平和なママ友ライフは一変。若作りママ”の暴走劇とは？■「おばさんじゃない、お姉さんよ！」子どもの言葉にマジギレ…若さに執着するドレミ主人公のりりこが幼稚園で出会ったドレミは、37歳でありながら自称「若見え」の自意識過剰ママ。11歳下の夫を持つことがアイデンティティの彼女は